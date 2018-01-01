Сегал Циля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сегал Циля

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Место рождения

Belarus

Дата рождения

01.05.1921

Дата смерти

После 01.01.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сегал Vladimir

Отец ребёнка: Сегал Boris(Борис)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сегал Ilya

Отец ребёнка: Сегал Boris(Борис)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сегал Efim (Fima)

Отец ребёнка: Сегал Boris(Борис)

Смерть
После 01.01.2018
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