Сегал Циля
Место рожденияBelarus
Дата рождения01.05.1921
Дата смертиПосле 01.01.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сегал Vladimir
Отец ребёнка: Сегал Boris(Борис)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сегал Ilya
Отец ребёнка: Сегал Boris(Борис)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сегал Efim (Fima)
Отец ребёнка: Сегал Boris(Борис)
Смерть
После 01.01.2018