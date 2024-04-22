Сваткова (Сваткова) Елена
Место рождения
Дата рождения11.05.1893 ст.
Дата смерти19.01.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1893 ст.
Мать: Наталия Андреевна
Крещение
23.05.1893 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Троицкая церковь
Смерть
19.01.1896 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
24.01.1896 ст.
на устроенных при местах кладбищах