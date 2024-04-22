Сваткова (Сваткова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сваткова (Сваткова) Елена

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

11.05.1893 ст.

Дата смерти

19.01.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: Наталия Андреевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
23.05.1893 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Троицкая церковь
Смерть
19.01.1896 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
24.01.1896 ст.
на устроенных при местах кладбищах
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