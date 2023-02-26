Андреев-Фетисов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев-Фетисов Дмитрий

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

20.10.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1839

Отец: Фетисов Андрей Иванов

Мать: Фетисова Мария Тихонова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1885

Сын: Андреев Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1893

Сын: Андреев Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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