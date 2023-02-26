Андреев-Фетисов Дмитрий
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения20.10.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1839
Отец: Фетисов Андрей Иванов
Мать: Фетисова Мария Тихонова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно