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Поспелов Иосиф Петрович

Место рождения

д. Оверино, Пермского уезда, Ильинской волости

Дата рождения

02.11.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1855

Отец: Поспелов Петр Власович

Мать: Поспелова (Коротаева) Стефанида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поспелова Евфимия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поспелов Константин Иосифович

Мать ребёнка: Поспелова (Булычева) Фёкла Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1877 ст.

Дочь: Жукова (Поспелова) Варвара Иосифовна

Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна

Рождение ребёнка
14.09.1879 ст.

Сын: Поспелов Федор Иосифович

Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна

Рождение ребёнка
15.08.1880 ст.

Сын: Поспелов Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна

Рождение ребёнка
23.07.1881 ст.

Сын: Поспелов Степан Иосифович

Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна

Рождение ребёнка
01.09.1882 ст.

Сын: Поспелов Иван Иосифович

Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна

Рождение ребёнка
09.08.1883 ст.

Дочь: (Поспелова) Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна

Рождение ребёнка
24.10.1884 ст.

Дочь: (Поспелова) Параскева Иосифовна

Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна

Рождение ребёнка
23.02.1886 ст.

Сын: Поспелов Прокопий Иосифович

Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна

Рождение ребёнка
22.07.1887 ст.

Сын: Поспелов Василий Иосифович

Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна

Рождение ребёнка
03.12.1888 ст.

Сын: Поспелов Степан Иосифович

Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около ?.12.1889 ст.

Дочь: Поспелова Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна

Бракосочетание
15.?.1897

Жена: Поспелова (Булычева) Фёкла Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Коробейникова (Поспелова) Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Поспелова (Булычева) Фёкла Иосифовна

Рождение ребёнка
30.03.1901 ст.

Дочь: Петунина (Поспелова) Пелагия Иосифовна

Мать ребёнка: Поспелова (Булычева) Фёкла Иосифовна

Рождение ребёнка
20.05.1903

Сын: Поспелов Иван Иосифович

Мать ребёнка: Поспелова (Булычева) Фёкла Иосифовна

Рождение ребёнка
19.05.1908 ст.

Дочь: Поспелова Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Поспелова (Булычева) Фёкла Иосифовна

Рождение ребёнка
21.06.1910 ст.

Сын: Поспелов Павел Иосифович

Мать ребёнка: Поспелова (Булычева) Фёкла Иосифовна

Рождение ребёнка
01.11.1912 ст.

Дочь: Дербенева (Поспелова) Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Поспелова (Булычева) Фёкла Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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