Поспелов Иосиф Петрович
Место рожденияд. Оверино, Пермского уезда, Ильинской волости
Дата рождения02.11.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Сын: Поспелов Константин Иосифович
Мать ребёнка: Поспелова (Булычева) Фёкла Иосифовна
Дочь: Жукова (Поспелова) Варвара Иосифовна
Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна
Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна
Сын: Поспелов Андрей Иосифович
Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна
Сын: Поспелов Степан Иосифович
Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна
Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна
Дочь: (Поспелова) Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна
Дочь: (Поспелова) Параскева Иосифовна
Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна
Сын: Поспелов Прокопий Иосифович
Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна
Сын: Поспелов Василий Иосифович
Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна
Сын: Поспелов Степан Иосифович
Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна
Дочь: Поспелова Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Поспелова Евфимия Яковлевна
Дочь: Коробейникова (Поспелова) Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Поспелова (Булычева) Фёкла Иосифовна
Дочь: Петунина (Поспелова) Пелагия Иосифовна
Мать ребёнка: Поспелова (Булычева) Фёкла Иосифовна
Мать ребёнка: Поспелова (Булычева) Фёкла Иосифовна
Дочь: Поспелова Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Поспелова (Булычева) Фёкла Иосифовна
Мать ребёнка: Поспелова (Булычева) Фёкла Иосифовна
Дочь: Дербенева (Поспелова) Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Поспелова (Булычева) Фёкла Иосифовна