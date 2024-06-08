Щербонос (Гуменник) Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербонос (Гуменник) Иосиф Иванович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1740

Дата смерти

16.05.1795 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Щербонос Даниил Иосифович

Мать ребёнка: Щербонос (Безкаравайная) Феодосия Демьяновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Щербонос Устина Иосифовна

Мать ребёнка: Щербонос (Безкаравайная) Феодосия Демьяновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Щербонос Евстафий Иосифович

Мать ребёнка: Щербонос (Безкаравайная) Феодосия Демьяновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1789 ст.

Дочь: Щербонос Ульяна Иосифовна

Мать ребёнка: Щербонос (Безкаравайная) Феодосия Демьяновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Щербонос Иов Иосифович

Мать ребёнка: Щербонос (Безкаравайная) Феодосия Демьяновна

Криски, Чернігівська область
Смерть
16.05.1795 ст.
Криски, Чернігівська область
Похороны
16.05.1795 ст.
Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.05.1795 ст.

Сын: Щербонос Михаил Иванович

Мать ребёнка: Щербонос (Безкаравайная) Феодосия Демьяновна

Криски, Чернігівська область

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