Щербонос (Гуменник) Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти16.05.1795 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Щербонос Даниил Иосифович
Мать ребёнка: Щербонос (Безкаравайная) Феодосия Демьяновна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Щербонос Устина Иосифовна
Мать ребёнка: Щербонос (Безкаравайная) Феодосия Демьяновна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Щербонос Евстафий Иосифович
Мать ребёнка: Щербонос (Безкаравайная) Феодосия Демьяновна
Рождение ребёнка
21.12.1789 ст.
Дочь: Щербонос Ульяна Иосифовна
Мать ребёнка: Щербонос (Безкаравайная) Феодосия Демьяновна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Щербонос (Безкаравайная) Феодосия Демьяновна
Смерть
16.05.1795 ст.
Похороны
16.05.1795 ст.
Рождение ребёнка
23.05.1795 ст.
Мать ребёнка: Щербонос (Безкаравайная) Феодосия Демьяновна