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Шаляпина Анастасия Егоровна
Шаляпина Анастасия Егоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.2004
Пол
Женский
Отец
Шаляпин Егор Николаевич
Мать
Шаляпина Елена Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.2004
Отец:
Шаляпин Егор Николаевич
Мать:
Шаляпина Елена Александровна
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