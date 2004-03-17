Шаляпина Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаляпина Анастасия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.2004

Отец: Шаляпин Егор Николаевич

Мать: Шаляпина Елена Александровна

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