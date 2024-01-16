Арзубова Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Арзубов Митрофан Иванович
Отец ребёнка: Арзубов Иван Евтихьевич (Евстафьевич)
д. М. Худынинский Дор
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Арзубов Иван Евтихьевич (Евстафьевич)
д. М. Худынинский Дор
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Арзубов Иван Евтихьевич (Евстафьевич)
д. М. Худынинский Дор
Бракосочетание
Неизвестно
д. М. Худынинский Дор
Смерть
Неизвестно