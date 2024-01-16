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Арзубова Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Арзубов Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Арзубов Иван Евтихьевич (Евстафьевич)

д. М. Худынинский Дор
Рождение ребёнка
1808

Сын: Арзубов Исай Иванович

Отец ребёнка: Арзубов Иван Евтихьевич (Евстафьевич)

д. М. Худынинский Дор
Рождение ребёнка
1815

Сын: Арзубов Павел Иванович

Отец ребёнка: Арзубов Иван Евтихьевич (Евстафьевич)

д. М. Худынинский Дор
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзубов Иван Евтихьевич (Евстафьевич)

д. М. Худынинский Дор
Смерть
Неизвестно
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