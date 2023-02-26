Мареева Александра Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Башова Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
29.07.1900
Дочь: Евдокия мл.
Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
13.11.1908
Сын: Мареев Александр
Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
21.06.1910
Дочь: Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
21.06.1910
Сын: Мареев Иван Михайлов
Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
22.08.1912
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
23.09.1915
Сын: Мареев Иван Михайлов
Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно