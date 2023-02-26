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Мареева Александра Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Башова Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов

Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: Евдокия мл.

Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Мареев Павел Михайлов

Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов

Рождение ребёнка
13.11.1908

Сын: Мареев Александр

Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1910

Дочь: Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1910

Сын: Мареев Иван Михайлов

Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1912

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1915

Сын: Мареев Иван Михайлов

Отец ребёнка: Мареев Михаил Иванов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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