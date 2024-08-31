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Яков Федорович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

?.04.1744

Дата смерти

Между 1745 и 1750

Пол

Мужской

Отец

1720 г.р.

Мать

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
?.04.1744

Отец: Федор Федорович

Мать: Марья Андреевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
число рождения не написано Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Пе... Показать все
Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 2 12 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675об
Смерть
Между 1745 и 1750

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