Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения?.04.1744
Дата смертиМежду 1745 и 1750
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1744
Отец: Федор Федорович
Мать: Марья Андреевна
число рождения не написано Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Пе... Показать все
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 2 12 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675об
Смерть
Между 1745 и 1750