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Белокур Кондратий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1844 и 1847

Дата смерти

06.06.1903 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1814 и 1818 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1847

Отец: Белокур Павел Иванович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
26.12.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Анисья Дамиановна (Будакова) Горбатенко
Бракосочетание
09.02.1864 ст.

Жена: Белокур Анна Мартиновна

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1M-M?i=733&cc=3511744
Восприемник
28.10.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Неонила Авксентьевна Рудоменко
Восприемник
22.08.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Наталия Трофимовна (Будакова) Волкова
Восприемник
09.01.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Татьяна Лаврентьевна Щербакова
Восприемник
17.01.1872 ст.
Хотень, Сумська область
Антон Евдокимович Карпенко
Восприемник
10.02.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Алексеевна Черненко
Восприемник
25.01.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Евдокимовна (Карпенко) Головченко
Восприемник
22.06.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Агриппина Евдокимовна Карпенко
Восприемник
09.04.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Евдокимович Карпенко
Восприемник
28.06.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Феврония Евдокимовна Карпенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
06.06.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: водянка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQG-G?i=770&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.06.1903 ст.
на кладбище д. Кровной
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