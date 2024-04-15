Белокур Кондратий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1844 и 1847
Дата смерти06.06.1903 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1847
Отец: Белокур Павел Иванович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
26.12.1863 ст.
Анисья Дамиановна (Будакова) Горбатенко
Бракосочетание
09.02.1864 ст.
Жена: Белокур Анна Мартиновна
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1M-M?i=733&cc=3511744
Восприемник
28.10.1865 ст.
Неонила Авксентьевна Рудоменко
Восприемник
22.08.1866 ст.
Наталия Трофимовна (Будакова) Волкова
Восприемник
09.01.1871 ст.
Татьяна Лаврентьевна Щербакова
Восприемник
17.01.1872 ст.
Антон Евдокимович Карпенко
Восприемник
10.02.1876 ст.
Агафья Алексеевна Черненко
Восприемник
25.01.1881 ст.
Анна Евдокимовна (Карпенко) Головченко
Восприемник
22.06.1884 ст.
Агриппина Евдокимовна Карпенко
Восприемник
09.04.1888 ст.
Василий Евдокимович Карпенко
Восприемник
28.06.1891 ст.
Феврония Евдокимовна Карпенко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.06.1903 ст.
Причина смерти: водянка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQG-G?i=770&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
08.06.1903 ст.
на кладбище д. Кровной