Жура Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.2018
Дата смерти26.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1951
Дочь: Ушакова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Жура Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.08.1986
Рождение
01.08.2018
Отец: не указан
Мать: не указана