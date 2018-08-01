Жура Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жура Иван Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.2018

Дата смерти

26.08.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1951

Дочь: Ушакова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Жура Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.08.1986
Рождение
01.08.2018

Отец: не указан

Мать: не указана

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