Перелыгина (Щукина) Мария Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перелыгина (Щукина) Мария Родионовна

Место рождения

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.10.1928

Дата смерти

23.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1928

Отец: Щукин Родион Алексеевич

Мать: Щукина (Агулова) Ксения Яковлевна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перелыгин Дмитрий Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая на заводе
Место жительства
Неизвестно
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.08.1950

Сын: Перелыгин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Перелыгин Дмитрий Дмитриевич

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перелыгин Дмитрий Дмитриевич

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1963

Сын: Перелыгин Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Перелыгин Дмитрий Дмитриевич

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
23.04.2017

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