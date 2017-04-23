Перелыгина (Щукина) Мария Родионовна
Место рождения
Дата рождения13.10.1928
Дата смерти23.04.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая на заводе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1950
Сын: Перелыгин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Перелыгин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перелыгин Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.10.1963
Сын: Перелыгин Юрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Перелыгин Дмитрий Дмитриевич
Смерть
23.04.2017