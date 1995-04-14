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Перелыгин Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.11.1928

Дата смерти

14.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1928

Отец: Перелыгин Дмитрий Андреевич

Мать: Перелыгина (Агулова) Анастасия Михайловна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перелыгина (Щукина) Мария Родионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Помошник машиниста, рабочий
Место жительства
Неизвестно
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.08.1950

Сын: Перелыгин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Перелыгина (Щукина) Мария Родионовна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перелыгина (Щукина) Мария Родионовна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1963

Сын: Перелыгин Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Перелыгина (Щукина) Мария Родионовна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
14.04.1995

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