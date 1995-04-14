Перелыгин Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1928
Дата смерти14.04.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Помошник машиниста, рабочий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1950
Сын: Перелыгин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Перелыгина (Щукина) Мария Родионовна
Рождение ребёнка
06.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перелыгина (Щукина) Мария Родионовна
Рождение ребёнка
29.10.1963
Сын: Перелыгин Юрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Перелыгина (Щукина) Мария Родионовна
Смерть
14.04.1995