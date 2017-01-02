Прокофьев Виктор
Место рождения
Дата рождения05.05.1958
Дата смерти02.01.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1958
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
средне специальное
Работа или профессия
Неизвестно
милиционер
Бракосочетание
26.06.1981
Рождение ребёнка
16.03.1982
Сын: Прокофьев Александр
Мать ребёнка: Прокофьева (Белякова) Нина
Иммиграция
1984
| из Демянска в Клин
Рождение ребёнка
31.05.1984
Дочь: Ковалева (Прокофьева) Ольга
Мать ребёнка: Прокофьева (Белякова) Нина
Смерть
02.01.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно