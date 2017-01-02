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Прокофьев Виктор

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Место рождения

Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

05.05.1958

Дата смерти

02.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1958

Отец: Герасимов Иван Герасимович

Мать: Прокофьева (Прокофьева) Анисья Максимовна

Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
средне специальное
Работа или профессия
Неизвестно
милиционер
Бракосочетание
26.06.1981

Жена: Прокофьева (Белякова) Нина

Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.03.1982

Сын: Прокофьев Александр

Мать ребёнка: Прокофьева (Белякова) Нина

Демянск, Демянский муниципальный район, Новгородская область
Иммиграция
1984
| из Демянска в Клин
Рождение ребёнка
31.05.1984

Дочь: Ковалева (Прокофьева) Ольга

Мать ребёнка: Прокофьева (Белякова) Нина

Смерть
02.01.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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