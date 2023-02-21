Логинова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1981

Дочь: Марина Александровна

Отец ребёнка: Логинов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.06.1986

Сын: Логинов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Логинов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Александр Дмитриевич

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