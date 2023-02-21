Логинова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1981
Дочь: Марина Александровна
Отец ребёнка: Логинов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.06.1986
Сын: Логинов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Логинов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно