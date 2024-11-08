Бормотов Григорий Малафеевич
мужской, родился Около 1793, Токарево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецБормотов Малафей Лукич1747 ст. г.р.
Дети
Бормотов Алексей Григорьевич1779 ст. г.р.
Бормотов Пётр Григорьевич1784 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Бормотов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Бормотов Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Бормотов Харлампий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение
Около 1793
Отец: Бормотов Малафей Лукич
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно