Бормотов Григорий Малафеевич Около 1793 — найти родственников по фамилии на Familio

Бормотов Григорий Малафеевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Около 1793, Токарево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Бормотов Малафей Лукич1747 ст. г.р.
Дети
Бормотов Алексей Григорьевич1779 ст. г.р.
Бормотов Пётр Григорьевич1784 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Бормотов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Токарево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Бормотов Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Токарево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Бормотов Харлампий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Токарево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рождение
Около 1793

Отец: Бормотов Малафей Лукич

Мать: не указана

Токарево, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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