Параскева Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1795

Дочь: Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Иванов

Смерть
Неизвестно
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