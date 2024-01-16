Чупрова (Дуркина) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Дуркин Иван
Мать: Дочь
Рождение ребёнка
1859
Сын: Чупров Иосиф
Отец ребёнка: Чупров Козьма
село Усть-Цильма, Коми Российская Империя
Рождение ребёнка
1864
Сын: Чупров Сергей
Отец ребёнка: Чупров Козьма
Рождение ребёнка
1870
Сын: Чупров Дмитрий
Отец ребёнка: Чупров Козьма
49/А Сельхозтехника ул., , , 169488 усть цилемский р н, чукчино д., Respúblika Kómi Russia
Рождение ребёнка
1879
Сын: Чупров Иван
Отец ребёнка: Чупров Козьма
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Чупрова Федосья
Отец ребёнка: Чупров Козьма
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1879