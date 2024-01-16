Чупрова (Дуркина) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова (Дуркина) Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1879

Пол

Женский

Отец

До 1820 г.р.

Мать

До 1821 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Дуркин Иван

Мать: Дочь

Рождение ребёнка
1859

Сын: Чупров Иосиф

Отец ребёнка: Чупров Козьма

село Усть-Цильма, Коми Российская Империя
Рождение ребёнка
1864

Сын: Чупров Сергей

Отец ребёнка: Чупров Козьма

Рождение ребёнка
1870

Сын: Чупров Дмитрий

Отец ребёнка: Чупров Козьма

49/А Сельхозтехника ул., , , 169488 усть цилемский р н, чукчино д., Respúblika Kómi Russia
Рождение ребёнка
1879

Сын: Чупров Иван

Отец ребёнка: Чупров Козьма

Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Чупрова Федосья

Отец ребёнка: Чупров Козьма

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1879
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