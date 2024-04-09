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Колесников Геннадий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1950

Отец: Колесников Никита Игнатьевич

Мать: (Назаренко) Екатерина Евтиховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова (Лянкина) Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
24.06.1974

Дочь: (Колесникова) Зоя Геннадьевна

Мать ребёнка: Колесникова (Лянкина) Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
09.10.1982

Сын: Колесников Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Колесникова (Лянкина) Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
22.05.1985

Дочь: (Колесникова) Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: Колесникова (Лянкина) Любовь Викторовна

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