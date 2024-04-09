Колесников Геннадий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1974
Дочь: (Колесникова) Зоя Геннадьевна
Мать ребёнка: Колесникова (Лянкина) Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
09.10.1982
Сын: Колесников Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Колесникова (Лянкина) Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
22.05.1985
Дочь: (Колесникова) Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: Колесникова (Лянкина) Любовь Викторовна