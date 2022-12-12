Панкратова Мариамна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Панкратов Яков Васильевич
Отец ребёнка: Панкратов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Панкратов Егор Васильевич
Отец ребёнка: Панкратов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858