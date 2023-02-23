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Исаева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Исаев (однодворец) Василий Исаевич

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Исай

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Исаев (однодворец) Максим Исаевич

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Исай

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Исаев (однодворец) Сергей Исаевич

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Исай

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Исаев (рекрут , Однодворец) Михаил Исаевич

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Исай

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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