Исаева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Исаев (однодворец) Василий Исаевич
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Исай
Рождение ребёнка
1819
Сын: Исаев (однодворец) Максим Исаевич
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Исай
Рождение ребёнка
1824
Сын: Исаев (однодворец) Сергей Исаевич
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Исай
Рождение ребёнка
1827
Сын: Исаев (рекрут , Однодворец) Михаил Исаевич
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Исай
Смерть
Неизвестно