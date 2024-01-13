Миннегалиев Алмаз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннегалиев Алмаз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миннегалиев Инсаф Алмазович

Мать ребёнка: Миннегалиева Айгуль Закировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миннегалиев Ильяс Алмазович

Мать ребёнка: Миннегалиева Айгуль Закировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миннегалиева Айгуль Закировна

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