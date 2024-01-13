Миннегалиев Алмаз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миннегалиев Инсаф Алмазович
Мать ребёнка: Миннегалиева Айгуль Закировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миннегалиев Ильяс Алмазович
Мать ребёнка: Миннегалиева Айгуль Закировна
Бракосочетание
Неизвестно