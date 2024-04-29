Бейлин Афроим (Эфроим) 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бейлин Афроим (Эфроим)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бейлин Абзалка Афроимович

Мать ребёнка: Бейлина (Бим) Мирра (Мирл Мирка) (Мирл, Мирка) Гильевна (Гилевна)

г. Полоцк
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бейлин Исаак Афроимович (Эфроимович)

Мать ребёнка: Бейлина (Бим) Мирра (Мирл Мирка) (Мирл, Мирка) Гильевна (Гилевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бейлин Григорий Афроимович

Мать ребёнка: Бейлина (Бим) Мирра (Мирл Мирка) (Мирл, Мирка) Гильевна (Гилевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бейлина (Бим) Мирра (Мирл Мирка) (Мирл, Мирка) Гильевна (Гилевна)

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Плакхина (Бейлина) Сора Афроимовна

Мать ребёнка: Бейлина (Бим) Мирра (Мирл Мирка) (Мирл, Мирка) Гильевна (Гилевна)

г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
1903

Сын: Бейлин Гиль (Гиля Григорий) (Гиля, Григорий) Афроимович

Мать ребёнка: Бейлина (Бим) Мирра (Мирл Мирка) (Мирл, Мирка) Гильевна (Гилевна)

Смерть
1943
г. Полоцк, Беларусь

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