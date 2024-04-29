Бейлин Афроим (Эфроим)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бейлин Абзалка Афроимович
Мать ребёнка: Бейлина (Бим) Мирра (Мирл Мирка) (Мирл, Мирка) Гильевна (Гилевна)
г. Полоцк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Плакхина (Бейлина) Сора Афроимовна
Мать ребёнка: Бейлина (Бим) Мирра (Мирл Мирка) (Мирл, Мирка) Гильевна (Гилевна)
г. Полоцк, Российская Империя
Рождение ребёнка
1903
Смерть
1943
г. Полоцк, Беларусь