Манибадаров Мунко Жаргалович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1987
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1987
Отец: Манибадаров Жаргал
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.2015
Дочь: Манибадарова Дарина Мункуевна
Мать ребёнка: Манибадарова Ирина Зундуевна
Рождение ребёнка
20.02.2018
Сын: Манибадаров Аюр Мункуевич
Мать ребёнка: Манибадарова Ирина Зундуевна
Рождение ребёнка
26.03.2023
Сын: Манибадаров Александр Мункуевич
Мать ребёнка: Манибадарова Ирина Зундуевна