Корнилова Елизавета Николаевна
женский, родилась 11.01.1893, Владивосток, Владивостокский, Приморский край
умерла 02.03.1942, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецКорнилов Николай Александрович1866 г.р.
МатьКорнилова (Радковская) Ольга Александровна24.06.1872 г.р.
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Место
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Рождение
11.01.1893
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
02.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург