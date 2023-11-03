Корнилова Елизавета Николаевна 11.01.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Корнилова Елизавета Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 11.01.1893, Владивосток, Владивостокский, Приморский край

умерла 02.03.1942, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Корнилов Николай Александрович1866 г.р.
Мать
Корнилова (Радковская) Ольга Александровна24.06.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1893

Отец: Корнилов Николай Александрович

Мать: Корнилова (Радковская) Ольга Александровна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Смерть
02.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

война, во время эвакуации из блокадного Ленинграда

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