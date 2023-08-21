Неклюдова (Катакази) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неклюдова (Катакази) Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1827

Дата смерти

20.07.1901

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1850

Сын: Неклюдов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
27.12.1851

Сын: Неклюдов Пётр-младший Васильевич

Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
12.05.1853

Дочь: Неклюдова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
22.09.1854

Сын: Неклюдов Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
04.04.1856

Сын: Неклюдов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
18.08.1860

Дочь: Неклюдова Мария-младшая Васильевна

Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Неклюдова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
19.12.1863

Сын: Неклюдов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неклюдов Василий Сергеевич

Смерть
20.07.1901
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