Неклюдова (Катакази) Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1827
Дата смерти20.07.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1850
Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
27.12.1851
Сын: Неклюдов Пётр-младший Васильевич
Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
12.05.1853
Дочь: Неклюдова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
22.09.1854
Сын: Неклюдов Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.04.1856
Сын: Неклюдов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
18.08.1860
Дочь: Неклюдова Мария-младшая Васильевна
Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Неклюдова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
19.12.1863
Сын: Неклюдов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Неклюдов Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.1901