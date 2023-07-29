Гардер (Солнцева) Вера Александровна
женский, родилась После 1880
умерла Неизвестно
Супруги
Гардер Николай Николаевич27.08.1883 г.р.
Дети
Гардер Георгий Николаевич10.08.1905 г.р.
Гардер Александр Николаевич?.06.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1905
Сын: Гардер Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Гардер Николай Николаевич
Рождение ребёнка
?.06.1907
Сын: Гардер Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гардер Николай Николаевич
Бракосочетание
По 08.10.1910
Смерть
Неизвестно