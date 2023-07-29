Гардер (Солнцева) Вера Александровна После 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Гардер (Солнцева) Вера Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1880

умерла Неизвестно

Супруги
Гардер Николай Николаевич27.08.1883 г.р.
Дети
Гардер Георгий Николаевич10.08.1905 г.р.
Гардер Александр Николаевич?.06.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1905

Сын: Гардер Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Гардер Николай Николаевич

Рождение ребёнка
?.06.1907

Сын: Гардер Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гардер Николай Николаевич

Бракосочетание
По 08.10.1910

Муж: Гардер Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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