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Пожитков Федул Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1883 ст.

Сын: Пожитков Кирилл Федулович

Мать ребёнка: Пожиткова Наталья Герасимовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Александр Прохорович Васса Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Наталья Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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