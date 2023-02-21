Пожитков Федул Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1883 ст.
Сын: Пожитков Кирилл Федулович
Мать ребёнка: Пожиткова Наталья Герасимовна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Александр Прохорович Васса Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно