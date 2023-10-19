Мерлина (Мерлина) Надежда Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерлина (Мерлина) Надежда Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1820

Муж: Панютин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Панютин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
23.10.1822

Сын: Панютин Степан Федорович

Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Панютин Павел Федорович

Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Панютин Николай Федорович

Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Панютина Алексаандра Федоровна

Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
20.01.1832

Сын: Панютин Всеволод Федорович

Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Панютин Аполлон Федорович

Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Панютин Александр Федорович

Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич

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