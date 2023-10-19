Мерлина (Мерлина) Надежда Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
23.10.1822
Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Панютин Николай Федорович
Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Панютина Алексаандра Федоровна
Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
20.01.1832
Сын: Панютин Всеволод Федорович
Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Панютин Аполлон Федорович
Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Панютин Александр Федорович
Отец ребёнка: Панютин Федор Сергеевич