Панютина (Панютина) Алексаандра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панютина (Панютина) Алексаандра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Панютин Федор Сергеевич

Мать: Мерлина Надежда Евграфовна

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