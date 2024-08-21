Сахаров Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаров Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Сахаров Петр Иванович

Мать: Сахарова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Упоминание
1909
Ильинское, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
1909: Ф130-9-1180 6об-7 Клировые ведомости Ильинской ц. с.Ильинского Кологривского у. 1909 г. Дьякон Петр Иванов Сахаров, сын дьякона Ильинской ц. с.Ильинского Кологривского у. Иоанна Сахарова, опред... Показать все
Работа или профессия
С 1913 по 1916
Ильинское, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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