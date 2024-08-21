Сахаров Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Сахаров Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Упоминание
1909
1909: Ф130-9-1180 6об-7 Клировые ведомости Ильинской ц. с.Ильинского Кологривского у. 1909 г. Дьякон Петр Иванов Сахаров, сын дьякона Ильинской ц. с.Ильинского Кологривского у. Иоанна Сахарова, опред... Показать все
Работа или профессия
С 1913 по 1916
Смерть
Неизвестно