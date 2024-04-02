Мейерова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1942
Сын: Мейеров Александр
Отец ребёнка: Мейеров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазонова Елена
Отец ребёнка: Мейеров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлина Анна
Отец ребёнка: Мейеров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мейеров Александр
Смерть
Неизвестно