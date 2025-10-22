Буковский Федосей Петрович
мужской, родился 1768
умер Неизвестно
МатьБуковская (Ржевская) Авдотья Васильевна1736 г.р.
ОтецБуковский Пётр Григорьевич1735 г.р.
Супруги
Буковская Анна НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Буковский Павел Федосеевич1794 г.р.
Буковский Николай Федосеевич1795 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Сын: Буковский Павел Федосеевич
Мать ребёнка: Буковская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Буковский Николай Федосеевич
Мать ребёнка: Буковская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Буковский Иван Федосеевич
Мать ребёнка: Буковская Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно