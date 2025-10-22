Буковский Федосей Петрович 1768 — найти родственников по фамилии на Familio

Буковский Федосей Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1768

умер Неизвестно

Мать
Буковская (Ржевская) Авдотья Васильевна1736 г.р.
Отец
Буковский Пётр Григорьевич1735 г.р.
Супруги
Буковская Анна НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Буковский Павел Федосеевич1794 г.р.
Буковский Николай Федосеевич1795 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Буковский Пётр Григорьевич

Мать: Буковская (Ржевская) Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буковская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Буковский Павел Федосеевич

Мать ребёнка: Буковская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Буковский Николай Федосеевич

Мать ребёнка: Буковская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Буковский Иван Федосеевич

Мать ребёнка: Буковская Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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