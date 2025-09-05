Гессе (Гудим-Левкович) Мария Михайловна 21.11.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Гессе (Гудим-Левкович) Мария Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 21.11.1888, Киев, Украинская ССР, СССР

умерла 14.10.1964, Париж

Мать
Гудим-Левкович (Бахметьева) Юлия Николаевна1862 г.р.
Отец
Гудим-Левкович Михаил Васильевич21.05.1841 г.р.
Супруги
Гессе ДмитрийНеизвестно г.р.
Дети
Гессе Михаил Дмитриевич08.04.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1888

Отец: Гудим-Левкович Михаил Васильевич

Мать: Гудим-Левкович (Бахметьева) Юлия Николаевна

Киев, Украинская ССР, СССР

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гессе Дмитрий

Рождение ребёнка
08.04.1908

Сын: Гессе Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Гессе Дмитрий

Киев, Украинская ССР, СССР

Смерть
14.10.1964

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