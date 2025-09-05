Гессе (Гудим-Левкович) Мария Михайловна
женский, родилась 21.11.1888, Киев, Украинская ССР, СССР
умерла 14.10.1964, Париж
МатьГудим-Левкович (Бахметьева) Юлия Николаевна1862 г.р.
ОтецГудим-Левкович Михаил Васильевич21.05.1841 г.р.
Супруги
Гессе ДмитрийНеизвестно г.р.
Дети
Гессе Михаил Дмитриевич08.04.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1888
Киев, Украинская ССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гессе Дмитрий
Рождение ребёнка
08.04.1908
Отец ребёнка: Гессе Дмитрий
Киев, Украинская ССР, СССР
Смерть
14.10.1964