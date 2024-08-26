Белов Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
Неизвестно
Елисавета Алексеевна Трикина
Место жительства
Неизвестно
Восприемник
25.03.1901
Василий Алексеевич Трикин
Восприемник
04.10.1905
Михаил Алексеевич Трикин
Восприемник
02.09.1912
Павел Алексеевич Трикин