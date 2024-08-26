Белов Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
Неизвестно
Елисавета Алексеевна Трикина
Место жительства
Неизвестно
Восприемник
25.03.1901
Василий Алексеевич Трикин
Восприемник
04.10.1905
Михаил Алексеевич Трикин
Восприемник
02.09.1912
Павел Алексеевич Трикин

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