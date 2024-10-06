Трусова -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутикова (Трусова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Трусов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трусов Алексей
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Трусов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Трусов Алексей
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Дочь: Курочкина (Трусова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Трусов Алексей
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Трусов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Трусов Алексей
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Завьялова (Трусова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Трусов Алексей
Смерть
Неизвестно