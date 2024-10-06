Трусова - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрусова -

Трусова -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутикова (Трусова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Трусов Алексей

Павликово, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Алексей

Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Трусов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Трусов Алексей

Павликово, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Дочь: Курочкина (Трусова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Трусов Алексей

Павликово, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Трусов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Трусов Алексей

Павликово, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Завьялова (Трусова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Трусов Алексей

Павликово, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.