Валиуллин Гусман Набиуллович
Место рождения
Дата рождения29.03.1936
Дата смерти2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1962
Рождение ребёнка
14.10.1962
Рождение ребёнка
25.09.1964
Рождение ребёнка
1966
Сын: Валиуллин Ильгиз Гусманович
Мать ребёнка: Валиуллина Мадина Гариповна
Рождение ребёнка
18.04.1969
Рождение ребёнка
29.08.1970
Рождение ребёнка
27.05.1973
Смерть
2016