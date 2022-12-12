Валиуллин Гусман Набиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллин Гусман Набиуллович

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Место рождения

Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.03.1936

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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1966 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.04.1962

Жена: Валиуллина Мадина Гариповна

Рождение ребёнка
14.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиуллина Мадина Гариповна

Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиуллина Мадина Гариповна

Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1966

Сын: Валиуллин Ильгиз Гусманович

Мать ребёнка: Валиуллина Мадина Гариповна

Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиуллина Мадина Гариповна

Рождение ребёнка
29.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиуллина Мадина Гариповна

Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиуллина Мадина Гариповна

Смерть
2016
Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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