Маланьин Иосиф Семенович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
26.09.1907
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно