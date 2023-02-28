Штырлов ВОВ Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтырлов ВОВ Петр Алексеевич

Штырлов ВОВ Петр Алексеевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.06.1908

Дата смерти

12.04.1988

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1908

Отец: Штырлов Пмв Алексей Константинович

Мать: Штырлова Феодосия Комиссарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1934

Дочь: Сизова Людмила Штырлова

Мать ребёнка: Штырлова Феодосия Кирилловна

Город Инза , Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штырлова Феодосия Кирилловна

Город Инза , Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штырлова Феодосия Кирилловна

Город Хвалынск , Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штырлова Феодосия Кирилловна

Город Инза , Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штырлова Феодосия Кирилловна

Город Инза , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штырлова Феодосия Кирилловна

Смерть
12.04.1988
Город Инза , Ульяновская область
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