Штырлов ВОВ Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.06.1908
Дата смерти12.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1908
Рождение ребёнка
12.08.1934
Дочь: Сизова Людмила Штырлова
Мать ребёнка: Штырлова Феодосия Кирилловна
Город Инза , Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1937
Город Инза , Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1940
Город Хвалынск , Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1945
Город Инза , Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1948
Город Инза , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1988
Город Инза , Ульяновская область