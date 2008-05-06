Штырлова (Кондратьева) Феодосия Кирилловна
Место рождения
Дата рождения22.05.1912
Дата смерти06.05.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1912
Рождение ребёнка
12.08.1934
Дочь: Сизова Людмила Штырлова
Отец ребёнка: Штырлов Вов Петр Алексеевич
Город Инза , Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1937
Город Инза , Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1940
Город Хвалынск , Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1945
Город Инза , Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1948
Город Инза , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.2008
Город Инза , Ульяновская область