Штырлова (Кондратьева) Феодосия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штырлова (Кондратьева) Феодосия Кирилловна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.05.1912

Дата смерти

06.05.2008

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1912

Отец: Кондратьев Кирилл Сысоевич

Мать: Кондратьева Ирина Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1934

Дочь: Сизова Людмила Штырлова

Отец ребёнка: Штырлов Вов Петр Алексеевич

Город Инза , Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штырлов Вов Петр Алексеевич

Город Инза , Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штырлов Вов Петр Алексеевич

Город Хвалынск , Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штырлов Вов Петр Алексеевич

Город Инза , Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штырлов Вов Петр Алексеевич

Город Инза , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штырлов Вов Петр Алексеевич

Смерть
06.05.2008
Город Инза , Ульяновская область
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