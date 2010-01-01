Корякина (Пономарёвы) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякина (Пономарёвы) Людмила Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарёв Михаил Иванович

Мать: Пономарёва Таисия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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