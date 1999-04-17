Ванюшкин Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюшкин Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1999

Отец: не указан

Мать: Белякова Наталья Николаевна

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