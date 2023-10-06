Кургак (Сидоренко) Марина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургак (Сидоренко) Марина Кондратьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1882

Отец: Сидоренко Кондрат Потапович

Мать: Сидоренко Мария Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Кургак Устин Елисеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.06.1907

Сын: Кургак Иван Устинович

Отец ребёнка: Кургак Устин Елисеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.12.1914

Сын: Кургак Павел Устинович

Отец ребёнка: Кургак Устин Елисеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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