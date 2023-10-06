Кургак (Сидоренко) Марина Кондратьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения17.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1882
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1904
Рождение ребёнка
22.06.1907
Отец ребёнка: Кургак Устин Елисеевич
Рождение ребёнка
31.12.1914
Отец ребёнка: Кургак Устин Елисеевич
Смерть
Неизвестно