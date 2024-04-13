Райхерт (Гресс) Екатерина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райхерт (Гресс) Екатерина Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1895

Дата смерти

19.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Райхерт Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Райхерт Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Райхерт Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Райхерт Яков Яковлевич

Рождение ребёнка
30.03.1928

Сын: Райхерт Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Райхерт Яков Яковлевич

Смерть
19.11.1983

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