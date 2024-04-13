Райхерт (Гресс) Екатерина Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1895
Дата смерти19.11.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Райхерт Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Райхерт Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
30.03.1928
Сын: Райхерт Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Райхерт Яков Яковлевич
Смерть
19.11.1983