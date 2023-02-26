Лобин Фёдор Осипов
Место рожденияд.Жиронинок Калужской губ.
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Жиронинок Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1868
Сын: Лобин Илья Фёдоров
Мать ребёнка: Лобина Акилина Терентьева
д.Жиронинок Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно