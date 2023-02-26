Лобин Фёдор Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобин Фёдор Осипов

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Место рождения

д.Жиронинок Калужской губ.

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1848 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Жиронинок Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1868

Сын: Лобин Илья Фёдоров

Мать ребёнка: Лобина Акилина Терентьева

д.Жиронинок Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобина Акилина Терентьева

Смерть
Неизвестно
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