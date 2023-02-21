Шаманина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1838
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Ираида Степановна
Отец ребёнка: Шаманин Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Шаманин Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Антонина Степановна
Отец ребёнка: Шаманин Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Устинья Степановна
Отец ребёнка: Шаманин Степан Игнатьевич
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно