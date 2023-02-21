Шаманина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1838

Муж: Шаманин Степан Игнатьевич

Место жительства
1838
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Ираида Степановна

Отец ребёнка: Шаманин Степан Игнатьевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Шаманин Лев Степанович

Отец ребёнка: Шаманин Степан Игнатьевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Антонина Степановна

Отец ребёнка: Шаманин Степан Игнатьевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Устинья Степановна

Отец ребёнка: Шаманин Степан Игнатьевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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