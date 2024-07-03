Васильев Матвей Иевлевич 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Матвей Иевлевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Васильев Иев(Лев) Васильевич

Мать: Федорова (Моисеева) Гликерия Артемьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Иванова) Наталья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1805 ст.

Дочь: Васильева (Иевлева) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: (Иванова) Наталья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1809 ст.

Сын: Васильева (Иевлев) Ефрем Матвеевич

Мать ребёнка: (Иванова) Наталья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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