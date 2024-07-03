Васильев Матвей Иевлевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1805 ст.
Дочь: Васильева (Иевлева) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: (Иванова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1809 ст.
Сын: Васильева (Иевлев) Ефрем Матвеевич
Мать ребёнка: (Иванова) Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно