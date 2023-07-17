Саратов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саратов Александр Иванович
Мать ребёнка: Саратова Людмила Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Саратова Людмила Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Саратова Людмила Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно