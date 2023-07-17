Саратова (Сироткина) Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаратова (Сироткина) Людмила Дмитриевна

Саратова (Сироткина) Людмила Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сироткин Дмитрий Константинович

Мать: Сироткина Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саратов Александр Иванович

Отец ребёнка: Саратов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саратов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Саратов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Саратов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саратов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close