Решетниченко Роман Иванович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения18.11.1819
Дата смерти02.07.1843
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1819
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1842
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.07.1843
Черниговская губерния, Российская империя